Высадка лесов на территории области увеличена в два раза.

На заседании экологического совета эксперты обсудили вопросы озеленения населенных пунктов и городов, а также лесовосстановления.

— В этом году мы значительно увеличиваем объемы финансирования этих направлений. Уровень лесистости региона на сегодняшний день оценивается всего в 6,3%, — сообщает в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

— С учетом экспертного мнения необходимо составить список деревьев и насаждений, которые лучше всего подходят для нашей климатической зоны и городских условий. В этом вопросе допущено уже достаточно ошибок и органам власти пора уже перестать наступать на одни и те же грабли, — отмечает Бусаргин.

— При этом хочу подчеркнуть, что в текущей ситуации в первую очередь необходимо рассчитывать на ресурсы наших лесхозов. Здесь целесообразно будет рассмотреть возможность расширения их ассортимента, исходя из потребностей и мнения научного сообщества. Кроме того, с учетом увеличения объемов лессовостановления более чем в 2 раза (до 2,5 тысячи гектаров), значительно вырастает потребность в посадочном материале, что может стать импульсом для развития лесхозов.

Основная задача — поднять уровень лесистости до 20%. Да, показатель большой и работы предстоит много. Нас это не пугает. Вопросы экологии — это вопросы здоровья и комфортной жизни, что для Правительства области является приоритетом, — подытоживает чиновник.