Саратовские предприниматели приняли участи е в выставке промышленного оборудования и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2021», которая прошла с 4 по 8 октября в Москве.

На выставке показали оборудование и технологические решения для производств пищевой промышленности, среди которых были представлены средства автоматизации производств, инновационные машины и проекты в пищевой сфере и производстве пищевой упаковки, а также безотходные производственные технологии и новейшее программное обеспечение.

В прошедшей выставке участвовали две компании из Саратовской области — ООО «ЛАВТЕЧ» — энгельсское предприятие, производящее профессиональную химию для дезинфекции производств, и компания ООО «Аврора ПАК Инжиниринг», производящая профессиональное оборудование для производственных линий пищевой промышленности. Саратовский центр поддержки предпринимательства оказал софинансирование участия в выставке и помощь в ее организации.

Саратовсике бизнесмены презентовали свою продукцию широкому кругу частных и корпоративных клиентов с целью провести переговоры, установить деловые контакты и найти новых партнеров.

— Участие в выставке помогло нам собрать хорошую базу, с которой мы сейчас будем активно работать. Еще один плюс участия в выставке — возможность провести мониторинг ассортимента и анализ организации работы на выставке компаний-конкурентов. Мы благодарим Центр «Мой бизнес» за предоставленную возможность, финансовую поддержку и юридическую консультацию, — рассказала представитель компании ООО «ЛАВТЕЧ» Ольга Лукина.

Поддержка оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.