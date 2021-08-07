В парке Покорителей космоса в Саратовской области с 6 по 7 августа прошла выставка «Семнадцать рассветов Германа Титова» Она посвящена 60-летию полета второго человека в космос.

На выставке были представлены одни из первых экспонатов фондовой коллекции — медикаменты, оружие и другие предметы, необходимые для выживания космонавта, приземлившегося в экстремальных условиях. Все присутствующие могли услышать интересующую их информацию о экскурсовода, либо воспользоваться аудиогидом.

Фондовая коллекция музей продолжает пополняться.