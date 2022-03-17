В рамках объявленного в ОАО «РЖД» Года корпоративного добровольчества на железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова и Волгограда организована тематическая выставка «Волонтёры Приволжской железной дороги». На ней представлены фотографии активистов, работающих на предприятиях магистрали и входящих в региональные советы молодёжи. Подборки изображений отличаются в зависимости от регионов, где проводились различные волонтёрские акции. Они были направлены на поддержку ветеранов, популяризацию здорового образа жизни, бережного отношения к природным ресурсам и безопасного поведения вблизи железнодорожных объектов.

Ознакомиться с выставкой могут все желающие с учётом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.