Накануне вечером, 24 апреля, в Саратове выступил Сергей Лазарев.

Шоу состоялось в театре драмы имени Слонова. Несмотря на то, что социальных сетях горожане вновь массово требовали отмены концерта исполнителя, многие все-таки пришли посмотреть на выступление.

Напомним, в своих аккаунтах в соцсетях Лазарев отрицательно высказывался по поводу специальной военной операции РФ на Украине. Из-за этого его концерт отменили.

Однако сразу после данного случая певец удалил свой пост с осуждением действий России, заверив, что всегда был русским и любил родину.