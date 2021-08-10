Сегодня, 10 августа, цирк имени Братьев Никитиных в Саратове загорелся. Полыхал купол здания, на место выезжали 15 расчетов, ЧП ликвидировали.

Директор учреждения Татьяна Гаранина рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что пока что идет оценка ущерба. Об отмене представлений не сообщается — ближайшее пройдет только 12 числа, пока еще остается один день.

Она добавила, что «ни один огонек не попал внутрь цирка», но туда залилось довольно много воды.

В этот момент артисты выступали в Балтае. Они не прекратили выступление, на которое пришли дети из малообеспеченных семей, в том числе из окрестных сел.