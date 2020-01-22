В областном центре продолжаются рейды по выявлению несоответствующих дизайн-коду вывесок. На этот раз чиновники проверили Заводской район.

Со слов начальника управления муниципального контроля администрации Саратова Андрея Марусова, вывески проверяются ежедневно. На Ново-Астраханском шоссе было обнаружено множество нарушений.

— На сегодняшний день выявлено более 130 нарушений. По 76 делам возбуждены административные производства. По всем материалам буду составлены протоколы и отправлены в административную комиссию. Сейчас на рассмотрении 40 протоколов по итогам прошлых рейдов, — прокомментировал Марусов.

Напомним, что в 2018 году были приняты общие правила дизайн-кода. Предприниматели должны были заменить несоответствующие рекламные конструкции. Исаев лично неоднократно встречался с бизнесменами по этому вопросу, но часть из них так и не соизволила услышать мэра.