В Саратовской области продолжается кампания по мобилизации налоговых доходов в бюджет региона. Вчера, 25 ноября, в Instagram-аккаунте председателя правительства Романа Бусаргина был размещен очередной отчет о работе комиссии, призванной пополнить казну. Своим мнением по данному вопросу поделился депутат Саратовской областной думы от фракции Андрей Воробьев.

Он привел в пример слова Бусаргина о том, что также продолжаются проверки по пресечению неформальной занятости: «Списки предприятий, ведущих агрессивную налоговую политику, сформированы. Проверено 58 организаций. В случае выявления нарушений материалы передаются в надзорные органы. На сегодняшний день 34 предприятия дали обязательства по увеличению заработной платы. Государственная инспекция труда по итогам рейдов муниципальных органов на следующей неделе организует 16 проверок по организациям, где были выявлены признаки неформальной занятости».

— В то же время нам стали известны некоторые побочные результаты работы по выявлению теневой занятости, которые могут негативно отразиться на состоянии бизнеса в Саратовской области. Как сообщили предприниматели из Энгельсского района, налоговые инспекторы, изучая ситуацию на предприятиях, не учитывают среднесписочную численность сотрудников – в отчете указываются все, кто работал в организации в течение года. Из-за этого данные о средней зарплате в отчетах искажаются.

Кроме того, не берется во внимание, на полной ставке работает сотрудник или лишь часть дня. Также не учитывается тот факт, что на отдельных предприятиях часть работников трудятся не весь год, а лишь один сезон.

Таким образом, инспекторы просто берут сумму, которую за год заработал сотрудник, и делят ее на 12 месяцев. В результате, например, если человек проработал в фирме три месяца и заработал за этот срок 120 тысяч рублей, его среднемесячная зарплата в отчетах указывается как 10 тысяч рублей – что значительно ниже реального показателя. По итогу компания попадает в список неблагонадежных.

По мнению представителей бизнес-сообщества, подобная ситуация возникает потому, что работа по выявлению теневой занятости и пополнению бюджета идет постоянно – ревизоры используют оперативные данные, которые не вполне корректны. А максимально правильные и полные результаты можно получить лишь раз в год – только в тот момент, когда организации сдают отчетность, – подчеркнул Андрей Воробьев.