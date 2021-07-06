Следователи устанавливают причины смерти 60-летнего мужчины, который был госпитализирован 3 июля из поселка Екатериновка без сознания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

3 июля из частного дома на улице Элеваторская поселка Екатериновка в больницу доставили 60-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но 4 июля он скончался.

Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося. Произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.