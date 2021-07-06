Следователи устанавливают причины смерти 60-летнего мужчины, который был госпитализирован 3 июля из поселка Екатериновка без сознания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

3 июля из частного дома на улице Элеваторская поселка Екатериновка в больницу доставили 60-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но 4 июля он скончался.

Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося. Произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here