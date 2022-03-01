Специалисты продолжают проверять соблюдение Правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Накануне, 28 февраля, по итогам проведенных проверок 14 хозяйствующих субъектов привлечено к ответственности за непринятие мер по участию в содержании прилегающей территории, неисполнение обязанности по очистке кровли.

Администрация также предупреждает, что за невыполнение установленных требований по своевременной очистке крыш от снега, наледи и сосулек накладывается штраф до 100 тысяч рублей.

За неудовлетворительное содержание прилегающей территории также накладывается штраф до 5 тысяч рублей.