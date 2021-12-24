Инспекторская служба Саратовского регоператора АО «Ситиматик» в декабре провела обследование порядка 700 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в Ртищевском, Энгельсском, Калининском, Аркадакском, Балаковском и Балашовском районах.

Проверки были направлены на выявление недобросовестных предпринимателей, ведущих деятельность без заключения договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, наличие у объектов собственной контейнерной площадки и соответствие фактического объема образованного ТКО заявленному в договоре.

— В результате декабрьских проверок выявлено 118 недобросовестных представителей бизнеса, которые продолжают уклоняться от заключения договора или получив договор и разъяснения по нему, продолжили игнорировать оплату фактически уже предоставленной услуги. Так, например, три огромных по площади объекта в Энгельсе, которые неоднократно получали уведомления, по-прежнему отказываются заключать договор, но при этом вывозят свой мусор или на ближайшую контейнерную площадку для населения тем самым переполняя их, или вообще в неизвестном направлении. Боулинг-клуб «Шар» (ООО «Византия»), банкет-холл «Неаполь» (ООО «Стелс») и офисное здание на Демократической, 1а (ИП Сеноженский К.А.) сознательно продолжают нарушать законодательство, что негативно отражается на санитарном и экологическом благополучии их родного района, — подчеркнул директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, для юридических лиц созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальной странице Саратовского регоператора АО «Ситиматик» размещены все необходимые для этого документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем возникающим вопросам можно получить консультацию в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.