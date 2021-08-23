Ребёнок все ещё находится в реанимации, но динамика положительная.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе областного минздрава.

— Девочка, пострадавшая в аварии, лежит в вольской больнице, врачи которой постоянно на связи с докторами из Саратова. Как только врачи разрешат транспортировать ребёнка к родственникам в Екатеринбург, минздрав тут же предоставит ей самолёт, — уточнили в ведомстве.

Ребенка консультируют также саратовские комбустиологи, поскольку у пострадавшей в ДТП сильные ожоги.