Интернет-издание «Взгляд-инфо» опубликовало недостоверную информацию о председателе правительства РФ Михаиле Мишустине.

Не проверив информацию из социальной сети Instagram, авторы публикации решили, что якобы сам премьер Мишустин запустил флешмоб в интернете об оценке качества работы руководителей субъектов Федерации.

В фейковом, как оказалось, аккаунте Мишустина подписчикам предлагается высказать свое мнение о деятельности того или иного губернатора.

Буквально через час после публикации этого опуса на «Взгляд-инфо» РИА «Новости» опровергло информацию о флешмобе, сообщив, что правительство РФ отрицает наличие у Михаила Мишустина каких-либо аккаунтов в соцсетях, в том числе и в Instagram.

При этом в кабмине попросили «быть внимательнее и проверять достоверность информации, публикуемой в интернете».

«Взгляд-инфо» опубликовал опровержение, признав, что ранее вышедшая на сайте издания заметка оказалась фейком.

Сознательно или по недоработке вышла ложная информация на ведущем новостном портале Саратовской области, осталось неясно: редакция никак не обьяснила выход публикации о Мишустине, ограничившись перепечаткой РИА «Новости».