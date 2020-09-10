За развратные действия в отношении подростка перед судом предстанет 32-летний житель Энгельса, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В 2019 году еще с 14-летней девочкой познакомился взрослый мужчина. Вынашивая свой преступный замысел, сначала он просто общался с девочкой и завоевывал ее доверие. После того, как подросток проникся, с октября 2019 года по февраль 2020 он вступал с ней в половую связь.

Напуганная девочка долго скрывала от окружающих происходящее, пока однажды ее мать не увидела переписку дочери со взрослым мужчиной. Женщина незамедлительно обратилась за помощью в следственный комитет.

Следователям удалось наладить психологический контакт с подростком и выявить шесть фактов преступлений.

Растлителя малолетней поймали, но он до сих пор не сознается в содеянном, несмотря на доказательства следствия.

Мужчине грозит наказание в виде трех лет лишения свободы за каждый выявленный эпизод.