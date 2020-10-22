Во вторник, 20 октября, в доме на Загорной 2 в Саратове взорвался газ. Подробности происшествия выяснила ГЖИ региона.

Выяснилось, что хозяйка квартиры, где произошло ЧП, не заключала договор с газовиками на обслуживание технического оборудования.

Здание находится под крылом ООО «УК Соколовогорская ЖЭК», которая заключила договор с АО «Саратовгаз». Проверка показала отсутствие нарушений.

Причины ЧП выясняют специалисты МЧС.

Напомним, в здании начался пожар, эвакуировали 15 человек. Пострадала женщина, она получила ожоги рук.

Пламя ликвидировали в 17:20, в результате возгорания разрушилась межквартирная стена.