Во вторник, 20 октября, в доме на Загорной 2 в Саратове взорвался газ. Подробности происшествия выяснила ГЖИ региона.
Выяснилось, что хозяйка квартиры, где произошло ЧП, не заключала договор с газовиками на обслуживание технического оборудования.
Здание находится под крылом ООО «УК Соколовогорская ЖЭК», которая заключила договор с АО «Саратовгаз». Проверка показала отсутствие нарушений.
Причины ЧП выясняют специалисты МЧС.
Напомним, в здании начался пожар, эвакуировали 15 человек. Пострадала женщина, она получила ожоги рук.
Пламя ликвидировали в 17:20, в результате возгорания разрушилась межквартирная стена.