Расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Калининского района, обвиняемого в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 3 февраля мужчина с 51-летней сожительницей распивал спиртное в частном доме села Малая Екатериновка Калининского района. Женщина стала нелестно отзываться о сожителе и потребовала, чтобы тот ушел. Мужчина попытался успокоить ее, но это лишь усилило агрессию. Тогда тот схватил нож и начал полосовать.

Проснувшись следующим утром, он понял, что потерпевшая не подает признаки жизни. Он попросил у соседки вызвать фельдшера, медик констатировал смерть женщины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти стали множественные колото-резаные ранения груди с повреждениям аорты и подключичной вены, острая кровопотеря.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он признал вину и раскаялся в содеянном.

Гражданина взяли под стражу, доказательства закрепляются, расследование продолжается.





