Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, вечером 7 сентября в квартире дома на Зеркальной улице собрались четыре человека, чтобы отметить день рождения хозяина жилища. 39-летний гость выпил и начал проявлять к нему агрессию — бить кулаками и ногами по голове и туловищу.

Третий приятель оттащил злоумышленника от потерпевшего. Однако вскоре гость вновь принялся наносить удары 47-летнему приятелю. Позднее третий мужчина направился домой, а потерпевший и злоумышленник заснули. В утреннее время последний покинул жилище потерпевшего. Около 8 часов утра туда вернулся третий приятель и обнаружил 47-летнего мужчину без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала тупая сочетана травма тела.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Он признал свою вину. Гражданина взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.