В отношении 35-летнего балашовца возбуждено уголовное дело за попытку убить полицейского и ребенка и захват последнего в заложники. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 15 января около 12:00 мужчина у одного из домов на 1-й Степной улице взял в заложники своего десятилетнего сына, чтобы заставить свою жену передать ему наркотики и транспорт для скрытия с места преступления. Он угрожал расправиться с ребенком ножом, если его требования не будут выполнены.

Гражданин сел в служебный автомобиль, за рулем которого сидел участковый полиции. Он попытался вонзить правоохранителю нож в грудь, однако полицейский перехватил оружие и пресек это. На помощь подоспели коллеги, которые остановили злоумышленника и освободили ребенка.

Злоумышленника взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.