«Ростелеком» установил первую мобильную точку беспроводного доступа к интернету в общественном транспорте Саратова. Сеть Wi-Fi заработала в новом трамвае, курсирующем по маршруту № 3 Теперь пассажиры могут бесплатно подключиться к сети, не расходуя мобильный трафик своих гаджетов.

Точка Wi-Fi от «Ростелекома» поддерживает до 50 одновременных подключений без ограничения объема трафика. Технические характеристики оборудования позволяют подсоединиться к сети в радиусе 10 метров от модема. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона.

— Благодаря беспроводной сети время в дороге пройдет с пользой. Пассажиры могут читать книги, решать рабочие вопросы, общаться в социальных сетях, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах. Надеемся, что новшества повысят интерес пассажиров к самому эффективному и экологичному виду общественного транспорта, — говорит исполняющий обязаности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

«Ростелеком» продемонстрировал представителям областного правительства и муниципалитета работу сети Wi-Fi во время торжественного запуска трамвая 16 октября.

Губернатор региона Валерий Радаев совершил пробную поездку, отметив, что «все сделано по-современному, для удобства и безопасности пассажиров».

— Это обновленная модель с модернизированным кузовом. В салоне – Wi-Fi, новейшие системы отопления, кондиционирования и видеонаблюдения. Энергосберегающее оборудование экономит 30 процентов затрат. Получился комфортный вагон: ничего лишнего и в то же время есть всё необходимое для горожан, — отметил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев.

Мобильная точка Wi-Fi от «Ростелекома» работает в пилотном режиме. В зависимости от ее востребованности компания в сотрудничестве с муниципалитетом рассмотрит возможность организации доступа к интернету на других видах общественного транспорта.