«Ростелеком» выступил партнером лыжных гонок, организованных спортивно- оздоровительным центром «Березка». Участникам и болельщикам соревнований специалисты компании рассказали о возможностях онлайн-кинотеатра Wink и продемонстрировали работу сервиса.

Мультимедийная платформа Wink объединяет интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Один из разделов видеосервиса полностью посвящен спорту: зрители могут найти в нем более 30 тематических российских и зарубежных каналов (Eurosport 1, Eurosport 2, «Матч ТВ», Viasat Sport и других, в том числе в формате

HD), киноистории легендарных чемпионов, подборки картин о различных видах новости саратова состязаний.

Михаил Иванов, участник мероприятия:

— Я лыжник-любитель и активный болельщик. Стараюсь не пропускать трансляции зимних видов спорта. Только что с интересом следил за борьбой на чемпионате мира по биатлону. Замечательно, что сервис «Ростелекома» дарит возможность управлять просмотром: ставить на паузу или возвращаться к яркому моменту соревнований

Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Wink помогает болельщикам быть в курсе главных событий и переживать самые азартные мгновения мировых чемпионатов. Пользователям мультимедийной платформы доступен эксклюзивный контент: онлайн-трансляции спортивных событий и телеканалы для фанатов. Eurosport Gold демонстрирует самые известные теннисные турниры мира. Круглосуточный канал UFC ТВ посвящен смешанным единоборствам, а в специальном разделе

приложения Wink собраны все бои и тематические программы в Full HD с качественным переводом».

Видеоконтент можно смотреть на любом экране: домашнего телевизора с помощью ТВ-приставки «Ростелекома» или приложений в Smart TV, смартфона, планшета или компьютера. К одной учетной записи легко подключить до пяти устройств, при необходимости настроив возрастные ограничения.