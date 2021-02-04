Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink.

Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видеоконтента. Одновременно увеличился спрос на платные фильмы и сериалы. В результате количество просмотров кино и сериалов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

В апреле состоялось уникальное событие для российского рынка — впервые фантастический триллер «Спутник» вышел на цифровых платформах, включая Wink, раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Этот фильм весь год пользовался высоким спросом. В лидерах просмотров и другие российские премьеры: «Лёд 2», «Вторжение» и «Холоп». Wink стал единственной платформой, где полностью доступен ТОП-10 премьер российских фильмов прошлого года.

Wink продолжает лидировать в предложении телевизионного контента: в 2020 году портфель телеканалов превысил уже 400 наименований, включая форматы HD и 4K. Появились новые предложения в различных сегментах: от специализированного канала для любителей гольфа до канала «Мосфильм. Золотая коллекция» с богатой библиотекой любимого советского и российского кино.

Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70 процентов подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25 процентоа увеличилась доля клиентов, которые регулярно пользуются услугой «Мультискрин». Она позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью.

Самым популярным событием года в видеосервисе Wink стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более трех миллионов пользователей, в том числе более одного миллиона — через цифровые приложения Wink. А весной зрители активно смотрели трансляции проекта Wink Live — онлайн-концерты российских рок- и поп-звезд. На Wink были организованы живые выступления Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Елены Ваенги, Тимати, а также групп «Звери», «Алиса» и «Ария».

Исследования о предпочтениях клиентов помогли Wink внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф-конструктор «Трансформер», который можно самостоятельно сформировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Менять состав подписки можно каждый месяц, адаптируя ее к текущим предпочтениям семьи. Всего за полгода с момента запуска подписка «Трансформер» вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink.

В 2020 году Wink стал больше, чем видеосервисом. Помимо телеканалов и большой библиотеки кино, сериалов и мультфильмов, в Wink появился дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги, появилось пакетное предложение — аудиокнига плюс экранизация произведения. Не случайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым уже сняты фильмы и сериалы — «Зулейха открывает глаза», «Эпидемия. Вонгозеро», «Текст».

Также с 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.