Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые всегда с тобой

Онлайн-кинотеатр Wink включен в белый список отечественных ресурсов, который формирует Минцифры России.

Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при возможных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

Важность включения в белый список показала активность зрителей Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) в пятницу, 19 декабря, когда состоялась прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным». По оперативным данным, прямую трансляцию и запись передачи на платформе посмотрели с 8,9 млн уникальных устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров), и эта цифра постоянно растет.

Благодаря включению в белый список, подписчики Wink вне зависимости от внешних обстоятельств могут встретить Новый год и провести зимние каникулы в компании с любимыми кино и сериалами. Включая первую оригинальную премьеру платформы 2026 года — продолжение народного хита «Ландыши». С момента выхода в январе 2025-го сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), который посмотрели более 100 миллионов раз на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживает статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Первый эпизод нового сезона, который получил название «Ландыши. Вторая весна» (18+), появится в полночь 1 января и только на платформе Wink. Всего в линейке Wink Originals вышло более 60 проектов, которые собрали многомиллионную аудиторию и получили высокие оценки зрителей — это «Слово пацана. Кровь на асфальте», два сезона «Фишера», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Комбинация», «Балет» и многие другие.

В 2025 году Wink также представил сериалы «Челюскин. Первые», «Между нами химия», «ВИА “Васильки”», «Доктор Вера», «Ухожу красиво 2», «Берлинская жара», «Любопытная Варвара. Второй сезон», «Нам покер», «Обнальщик».

В белый список входят интернет-ресурсы «Ростелекома» и Т2, в тарифных линейках которых Wink выступает базовым онлайн-кинотеатром.

