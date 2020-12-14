Видеосервис Wink обеспечит новогодними развлечениями всех желающих. В стране продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, поэтому праздники безопаснее встречать дома. А Wink поможет создать праздничное настроение и предложит программу развлечений на все каникулы.

Только при подключении в декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка «Новогодний Трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф «Трансформер», который можно настроить под свои предпочтения и платить только за то, что реально смотришь.

Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера. Дополнительный бонус — скидка 15 процентов на покупку и аренду фильмов и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на последние премьеры. Предложение действительно для подписчиков тарифных планов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Для ценителей», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «КиноViP», «Твой премьерный» и «Для развлечений».

— Главная задача Wink — создать правильное новогоднее настроение. Для этого он предлагает в качестве ингредиентов три сотни телеканалов и 60 тысяч кинофильмов и сериалов разных жанров, лет и стран. Из этого можно создать уникальный “коктейль” — индивидуальную программу досуга на каждый день. Причем она может отличаться для каждого члена семьи — любимые фильмы и сериалы доступны на разных экранах в одно и то же время. Будьте здоровы и помните, что Wink предлагает только безопасные развлечения, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.