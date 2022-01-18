За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и

анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой

контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно

укрепил свои позиции: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по

сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала

российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские

блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только

развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов.

В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие

виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних

развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент

Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые

спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети

одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или

планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа

просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на

кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает

их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра

фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов,

обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду

фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20

заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики:

Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены

спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей —

комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов,

здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой

аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и

Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона.

Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три

кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше

лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало

ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на

федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink , 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

1 «Батя» (16+);

2 «Душа» (6+);

3 «Райя и последний дракон» (6+);

4 «Холодное сердце 2» (6+);

5 «Куриоса» (18+);

6 «Фиксики: Большой секрет» (6+);7 «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);

8 «Том и Джерри» (6+);

9 «Мстители: Финал» (16+);

10.«Моана» (6+);

11.«Зверополис» (6+);

12.«Соник в кино» (6+);

13.«Тролли. Мировой тур» (6+);

14.«Холодное сердце» (0+);

15.«Суперсемейка 2» (6+);

16.«Круэлла» (12+);

17.«Смешарики. Начало» (0+);

18.«Тайна Коко» (12+);

19.«Скуби-ду!» (2020, 6+);

20.«Король Лев» (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе

части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает

более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители

снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

1 «Босс-молокосос» (6+);

2 «Босс-молокосос 2» (6+);

3 «Форсаж 9» (12+);

4 «Мортал Комбат» (18+);

5 «Холодное сердце 2» (6+);

6 «Щенячий патруль в кино» (6+);

7 «Батя» (16+);

8 «Райя и последний дракон» (6+);

9 «Душа» (6+);

10 «Гнев человеческий» (18+);

11 «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);

12 «Гринч» (6+);

13 «Лука» (6+);

14 «Один дома» (0+).

15 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+);

16 «Годзилла против Конга» (12+);

17 «Соник в кино» (6+);

18 «Тролли. Мировой тур» (6+);

19 «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);

20 «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже

несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг

покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и

премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге

подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик»,

опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю

серию пацанского сериала «Зёма».

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

1 «Небо» (12+);

2 «Летчик» (12+);

3 «Круиз по джунглям» (12+);

4 «Черная вдова» (16+);

5 «Лука» (6+);

6 «Круэлла» (12+);

7 «Дракулов» (16+);

8 «Райя и последний дракон» (6+);

9 «Зёма 3 Новогодний замес» (18+);

10.«Бабки» (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:

1 «Веном 2» (16+);

2 «Один дома» (0+);

3 «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);

4 «Дюна» (2021, 12+);

5 «Не время умирать» (12+);

6 «Гринч» (6+);

7 «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);

8 «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);

9 «Тихий омут» (18+);

10 «Босс-молокосос 2» (6+).