За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и
анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой
контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно
укрепил свои позиции: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по
сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала
российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские
блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только
развлекательный контент.
Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов.
В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие
виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних
развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент
Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые
спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети
одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или
планшете.
Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа
просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на
кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает
их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра
фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов,
обменяв 130 млн минут.
Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду
фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20
заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики:
Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены
спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей —
комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.
Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов,
здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой
аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и
Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона.
Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три
кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше
лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало
ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на
федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink , 18+).
Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):
1 «Батя» (16+);
2 «Душа» (6+);
3 «Райя и последний дракон» (6+);
4 «Холодное сердце 2» (6+);
5 «Куриоса» (18+);
6 «Фиксики: Большой секрет» (6+);7 «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);
8 «Том и Джерри» (6+);
9 «Мстители: Финал» (16+);
10.«Моана» (6+);
11.«Зверополис» (6+);
12.«Соник в кино» (6+);
13.«Тролли. Мировой тур» (6+);
14.«Холодное сердце» (0+);
15.«Суперсемейка 2» (6+);
16.«Круэлла» (12+);
17.«Смешарики. Начало» (0+);
18.«Тайна Коко» (12+);
19.«Скуби-ду!» (2020, 6+);
20.«Король Лев» (2019, 6+).
На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе
части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает
более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители
снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.
Топ-20 в покупках (включая аренду контента):
1 «Босс-молокосос» (6+);
2 «Босс-молокосос 2» (6+);
3 «Форсаж 9» (12+);
4 «Мортал Комбат» (18+);
5 «Холодное сердце 2» (6+);
6 «Щенячий патруль в кино» (6+);
7 «Батя» (16+);
8 «Райя и последний дракон» (6+);
9 «Душа» (6+);
10 «Гнев человеческий» (18+);
11 «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);
12 «Гринч» (6+);
13 «Лука» (6+);
14 «Один дома» (0+).
15 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+);
16 «Годзилла против Конга» (12+);
17 «Соник в кино» (6+);
18 «Тролли. Мировой тур» (6+);
19 «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);
20 «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).
Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже
несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг
покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и
премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге
подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик»,
опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю
серию пацанского сериала «Зёма».
Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:
1 «Небо» (12+);
2 «Летчик» (12+);
3 «Круиз по джунглям» (12+);
4 «Черная вдова» (16+);
5 «Лука» (6+);
6 «Круэлла» (12+);
7 «Дракулов» (16+);
8 «Райя и последний дракон» (6+);
9 «Зёма 3 Новогодний замес» (18+);
10.«Бабки» (16+).
Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:
1 «Веном 2» (16+);
2 «Один дома» (0+);
3 «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);
4 «Дюна» (2021, 12+);
5 «Не время умирать» (12+);
6 «Гринч» (6+);
7 «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);
8 «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);
9 «Тихий омут» (18+);
10 «Босс-молокосос 2» (6+).