Погибший в бою ветеран писал близким о войне

В Год памяти и славы администрация Энгельсского района продолжает рассказывать о земляках-героях, трагически сражавшихся за нашу Родину.

Ветеран войны Иван Новиков погиб в бою еще в 1943 году. Но до своей гибели в письмах он рассказывал семье все увиденное и прочувствованное на войне. Фронтовые письма были опубликованы еще в 2005 году во второй книге «Весна Победы».

Дочь Ивана Новикова по сей день с трепетом хранит письма своего отца с войны, она и поделилась этой семейной реликвией.

Иван Новиков родился в 1905 году в Энгельсе, перед началом Великой Отечественной войны его направили на партийные работы в село Квасниковку, а оттуда – на курсы в Москву. В 1941 году он отправил своей жене письмо, связанное с последними событиями – нападением фашистов:

— Наш народ любит свою Родину, готов жизнь за неё отдать и отдаст. Маня, не беспокойся за меня. Когда мне нужно будет выступить с оружием в руках, с честью выполню эту задачу. Я думаю, что ты также со мной будешь защищать нашу Родину во имя наших детей, — пишет он своей жене Марии.

С самого начала войны Иван Новиков готовил себя к боям и был готов в любой момент отправиться на фронт – как начальство прикажет. Еще несколько месяцев с 22 июня он просидел в смутном ожидании, но в полной готовности:

— Я обязан защищать Родину от фашистской сволочи. Буду ее защищать так, чтобы не дать возможности закабалить своих детей, — писал он 13 июля.

К концу лета его отправили на фронт, уже несколько месяцев он не виделся со своей женой и тремя дочерьми, но деваться было некуда. Пролетел год, Иван Новиков уже вовсю сражался за Родину, но о семье никогда не забывал:

— Вчера был в одном подразделении, где шел сильный бой. Дрались мы с 10 танками и пехотой. Дали им по заслугам. Многие фрицы остались в снегу. Мне пришлось руководить одной небольшой группой бойцов. Должен сказать — народ наш дерётся героически, с ним можно любое препятствие преодолеть, — так пишет уже в марте 1942 года фронтовик.

После всех пройденных битв и препятствий, уготовленных жизнью, вера в героизм народа и нерушимую победу прочно просматривались в фронтовых письмах Ивана Новикова. И как бы сильно за несколько лет он не соскучился по семье, бежать с фронта он даже не думал и делал все для защиты Родины.

— Как полон наш народ решимости разгромить ненавистного врага. Так хочется зубами грызть немецкой орде горло за то, что посягнули на нашу счастливую жизнь, — писал Иван Новиков ночью своей жене 11 ноября 1942 года.

Это было одно из последних писем фронтовика. В одной из битв 20 января 1943 года Иван Новиков погиб в 38 лет. Из-под Сталинграда семье однажды пришла похоронка. Герой так и не увидел семью перед смертью.