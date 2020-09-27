В социальных сетях жители Саратовской области продолжают делиться найденными пауками, необычными для нашей территории. Сегодня житель Энгельса нашел у себя в доме каракурта, о чем сообщил в паблике в интернете.

Покровчанин вечером встретил «незваного гостя» — большого черного паука с толстым телом. Паук переползал между подвесными полками и плитой в квартире мужчины.

Мужчина быстро «расправился» с пауком, потому что тот представлял опасность для человека. Каракурт из рода черных вдов действительно ядовитый паук, он не характерен для нашего региона.

— Видимо, из-за аномальной жары эти гады начали появляться и у нас в области, — предположил автор поста.