Ознакомился сейчас с благой вестью — МРОТ повысили у нас.

Не могу сказать, что меня это лично хоть как-то коснулось, но всё одно — приятно. Повысили же! И не цены, прошу заметить, а оплату труда! Приятно, но не до конца понятно, если честно.

Непонятно, как и кто эту сумму рассчитывает. А там, если кто не в курсе — неполных четырнадцать тысяч в месяц сулят. Каков механизм расчёта? Возможно, добровольцы какие-то закалённые в тестировании участвуют или же компьютерное моделирование гражданина имеет место быть? Синус-косинус прямого угла, гипотенуза с катетом или чего ещё там в школе-то преподавали?

Я своим скудным умишком поворочал и так думаю: допустим бросит меня баба, дети отрекутся от меня, родителям я резко сделаюсь нехорош и друзья, брезгливо поджав губы, поспешно удалятся.

Все мои сбережения превратятся частично в тыкву, а частично — в черепки, и я пойду как-то сиро и небогато жить дальше и куда-то хоть кем-то устраиваться.

И вот я одинокий господин средних лет, за душой у меня ни гроша, опыта особо никакого к своим годам не нагулял, на приличную работу меня по неведомым причинам брать никто не желает, и от безысходности устраиваюсь я на работу, где платят вот этот самый МРОТ.

Честно тружусь я, не опаздываю и не прогуливаю, боже сбавь, выпимши явиться на должность, по мере возможности опрятен и чист, приемлемо пахну мылом «земляничное» и причёсан на косой пробор. С клиентами вежлив, с руководством учтив, с коллегами сдержанно благожелателен.

И в конце месяца в кассе выдают мне за всё за это получку — неполных четырнадцать тысяч. Ну, минус налоги-пенсионные и прочее, того, значит, тысяч двенадцать чистыми на руки получается.

На съёмной квартире я при таких расчётах жить ну никак не могу при всём своём желании, и, стало быть, иметься должно у меня какое ни на есть, а своё жильё. Возможно от покойницы-бабушки однокомнатная «гостинка» в ветхой пятиэтажке досталась.

А ничего, махонькая, зато — своя! Не у всех такое счастье бывает, но допустим у меня есть. Если же варианта с бабушкой нет, то тут вообще всё, дальше писать смысла нет.

Квартирный вопрос решён худо-бедно. Ипотеки не надо, снимать — не надо. Красота!

Далее — коммунальные платежи. Как ни крути, а ещё тысячи две — долой. Даже за малюсенькую квартиру — а платить надо. А иначе отключат газ, свет и канализацию заварят. А без канализации, ребята, жить грустно.

Остаётся десять тысяч рублей. На месяц. Достаём калькулятор. Делим. Триста тридцать три рублика в день, с копеечками. Прямо скажем, не густо.

Ну, допустим, что работаю я рядом с домом, на проезд не трачу. Ношу ношенное, никаких походов с дамочками в ресторации не практикую, алкоголь не употребляю, кушаю мало и плохо. Зубы не лечу и вообще на здоровье своё плюю. Возможно, оно у меня богатырское само по себе. Допускаю.

Но всё равно триста рублей в день — маловато.

Ни новой семьи завести на эти средства, ни внутреннего туризма мне, ни интернета, и даже в парикмахерскую лишний раз — не сходить, под канадку не постричься.

А не дай бог на зиму понадобиться новые валенки? А кальсоны ежели припрёт покупать? А в телевизоре кинескоп, даже говорить страшно, конечно, вдруг перегорит и в телеателье его везти понадобится? Ну, ладно, довезу я его на саночках, от всё той же бабки остались они на балконе, но за починку то, поди, тоже запросят немало!

Так мне это видится, хотя, спору нет, возможно я и не прав. И калькулятор у меня, очень может быть, что и неправильный, и вообще я жизни не знаю.

Допускаю, что и живут люди, и детишек в люди выводят и вообще сами — кровь с обезжиренным молоком. И вполне возможно, что тестировалось всё это на добровольцах и показал ряд исследований оправданность и допустимость, мол вполне, даже очень.

Иные на машинку стиральную активаторного типа копят за год всего! А ты нос свой вон как повесил, нюня!

Вполне верю. Возможно всё. Не спорю даже.

Так что заканчиваю пост свой как и начинал — хорошо, что повысили!