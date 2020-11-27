Жительница Балакова Анастасия Лачкова из-за сервиса Яндекс.такси осталась без 708 рублей.

Девушка рассказала, что с карты ее мужа списали 708 рублей за поездку по Москве на желтой Skoda с водителем Шаршен уулу Жумабек с семейного аккаунта.

При этом мужчина сидел рядом с ней в машине и никуда не ездил.

В службе поддержки ей только посоветовали написать претензию на электронную почту.

Гражданка опубликовала чек и призвала горожан удалять карты из привязки к приложению, чтобы не попасться на новую схему мошенничества.

В беседе с корреспондентом интернет-издания “Новости Саратова” она уточнила, что у ее мужа даже спросили, вызвал ли он такси. Ответ был отрицательным, но деньги все равно почему-то списали.