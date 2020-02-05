Депутат городской думы Саратова, Герой России Александр Янклович на постоянно-действующем совещании в администрации города предложил увеличить расходы на освещение темы патриотизма в СМИ. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

После доклада руководителя городского комитета образования Ларисы Ревуцкой о формировании системы патриотического воспитания в прошлом году, Александр Янклович высказал свои пожелания. В частности. Он предложил увеличить расходы городского бюджеты на освещение темы патриотизма в средствах массовой информации.

-Гадости напишут бесплатно. А что-то хорошее репортеры наши бесплатно писать не будут, — сказал он.