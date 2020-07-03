Депутат Саратовской городской думы, Герой России Александр Янклович на своей странице в социальной сети Instagram поздравил всех горожан с присвоением Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

— После вступления в силу 12 марта 2020 года Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», жители Саратова активно поддержали данную инициативу. В Саратовскую городскую Думу поступило более 125 тысяч обращений и предложений от граждан, предприятий, общественных и других организаций в поддержку присвоения нашему городу высокого статуса.

Известно, горожане чтят подвиги своих земляков-героев, гордятся их боевыми и трудовыми заслугами перед Родиной, знают прославленную историю своего города. Несомненно, вклад жителей Саратова в Победу в Великой Отечественной войне достоин памяти на века, а присвоение нашему любимому городу столь высокого звания станет увековечением подвигов наших великих предков, сражавшихся за свою Отчизну, свободу и независимость своих потомков на фронте и в тылу.

Еще раз поздравляю всех жителей нашего прославленного города с таким знаменательным событием! Любите свой город, гордитесь его историческим прошлым, помните подвиги своих героев-земляков! — написал гордеп Александр Янклович.

Напомним, вчера было принято решение о присвоении Саратову звания «Города трудовой доблести». Особенно символично то, что это событие произошло в Год памяти и славы.