Депутат областной думы наделен не только определенными полномочиями, он должен ещё и отвечать за свои поступки, если они противоречат закону и регламенту регионального парламента. Об этом напомнил депутат гордумы Александр Янклович, комментируя озвученное сегодня решение комиссии облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

Напомним, комиссия установила недостоверность и неполноту представленных депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко сведений о доходах за 2019 год. Также Бондаренко не соблюдал запрет на получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

— Озвученное сегодня решение по Бондаренко напоминает, что перед законом все равны. Тем более, человек не вправе использовать свое служебное положение и зарабатывать на своих выступлениях в качестве парламентария. Депутат от КПРФ уже пытался выкрутиться и приводить примеры, что он не один в стране госслужащий, кто получает гонорары, но важно внимательно читать закон: если бы он занимался научной деятельностью или монетизировал свои выступления, не связанные с депутатской работой, вопросов бы к нему не возникло. А раз он получает прибыль от своих избирателей именно за счёт депутатской деятельности, факт нарушения закона налицо, – сказал Янклович.