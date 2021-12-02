Новый ведущий солист балета Джотаро Канадзаси уже успел полюбиться саратовской публике.

Джо — настоящий японец, он родился в Токио. В 2015 году окончил Московскую Государственную Академию Хореографии.

Работал ведущим солистом в Красноярском государственном театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского (2015-2018) и в труппе Токио Балет (2018-2019). С 2019 по 2021 год — в Самарском академическом театре оперы и балета.

Теперь артист балета танцует на сцене Саратовского театра оперы и балета. Уже 5-го декабря Джотаро исполнит партию Базиля в балете «Дон Кихот» Л.Минкуса, а 8-го декабря — Принца в балете «Щелкунчик» П.Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба театра.