В субботу 11 декабря ставшие традиционными ярмарки выходного дня пройдут в Саратове

Купить продукты от товаропроизводителей можно как на Театральной площади с 8:00 до 15:00, так и в Заводском районе на пересечении Томской и Пензенской, в Ленинском — в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61) и на сельхозрынке в поселке Юбилейный с 8:00 до 16:00, — информирует региональный минсельхоз.

Саратовцы и гости областного центра смогут приобрести здесь мясные и молочнные товары, а также плодоовощную и хлебную продукцию, разнообразные крупы и мед.