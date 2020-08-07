В предстоящую субботу, 8 августа, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» снова пройдут в Саратове, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» будут организованы на следующих площадках: сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный, торговая площадка «ТК на Топольчанской», две торговые площадки в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский, в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

С 8 до 16 часов саратовцы смогут приобрести на ярмарках мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, крупы, фрукты и овощи.

В ежедневном режиме на Театральной площади продолжает работать ярмарка по продаже фруктов, овощей и ягод. Ярмарка работает с 8 до 20 часов.