Сегодня, 7 мая, саратовцев ждут на трех ярмарках выходного дня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Сегодня ярмарки будут работать до 16:00.

Они пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

На них саратовцы смогут купить мясо, молоко и молочные продукты, колбасные и макаронные изделия, крупы, рыбу, хлебобулочные изделия, яйцо, мед, кондитерские изделия и сахар.