Сегодня, 3 октября, в Саратове организованы сельхозярмарки выходного дня. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Речь идет о торговых площадках в поселке Юбилейный, “ТК на Топольчанской”, в Заводском районе на перекрестке Пензенской и Томской, Комсомольском рынке и Елшанке.

Также открыта ярмарка на Театральной площади — продают овощи и ягоды. Хотя ранее говорилось о ее закрытии в целях защиты от коронавируса, поскольку место одновременно посещают много человек, нужно соблюдать социальную дистанцию и реализовывать продукцию, которую употребляют без дополнительной обработки, только в промышленной упаковке.

Приобрести мясо, молоко и другие продукты местных производителей можно с 8:00 до 16:00.