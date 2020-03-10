Ярославский автохам прокатился по саратовскому проспекту на дорогом спорткаре. Внимание на иномарку обратил корреспондент «НС».

Водитель на Chevrolet Camaro ZL1 явно решил «блеснуть» своей машиной перед местными. Нарушая правила проезда на проспекте Кирова, автовладелец привлек внимание общественности не только своим авто, но и иногородними номерами.

По данным на сегодняшний день, ездить на главной пешеходной улице города могут только собственники жилья на ней, кем ярославский водитель не является.