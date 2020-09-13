В областной избирательной комиссии Саратовской области подвели предварительные итоги довыборов областную и городскую думы. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Новости Саратове».

Председатель ОИК Ирина Романова рассказала, что на текущий момент явка избирателей в регионе составляет 16,06 процента. Проголосовало 58,185 тысячи человек. На довыборах в областную думу проголосовало 17,72 процента избирателей, в гордуму – 8,85 процента.

В комиссию поступило несколько жалоб, которые сейчас рассматриваются.