За вчерашний день — первый для выборов в депутаты ГД отдать свой голос пришли более 20 % избирателей.

На 20:00 18 сентября на участки пришли 381,274 тысячи человек, по РФ — 18,41%.

Больше всего пришло электората в Балаковском ОИО №164 — 25,44%, Балашовском — 21,06%, Энгельсском ОИО №166 — 18,85%, Саратовском ОИО №163 — 16,91%.

Сегодня начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. К 8:00 открыты все избирательные участки, выборы проходят в трехдневном формате с соблюдением всех санитарных мер.