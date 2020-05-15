О саратовских памятниках, которые символизируют Великую Победу, важно помнить не только в праздник. Об этом сказала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, которая проверила ход ремонтных работ во восстановлению памятника погибшим в Великую Отечественную войну работникам Саратовского авиазавода.

Мемориал установили в 1969 году по инициативе работников САЗ, но после закрытия предприятия в 2000 году его демонтировали. Снова его возвели ишь в 2009 году.

Весной 2020 года администрация Заводского районе во время замены разрушившейся плитки решила облицевать мемориал более стойким материалом. Но работы не были завершены, так как местные жители стали высказывать недовольство по поводу состояние стелы.

Как пояснил принявший участие в выездном совещании замглавы администрации Заводского района Саратова по благоустройству Николай Панов, в настоящее время определен план работ по ремонту памятника и сроки, в которые они должны быть выполнены. В частности, уже проведён демонтаж старой облицовки стелы, сегодня начнутся работы по восстановлению надписей на памятнике и шлифовка основания стелы.

Работы будут проходить в ежедневном режиме. Вместо отделочной плитки стела будет облицована мрамором, который обеспечит долговечность отделки. Подрядчик планирует закончить все работы уже через 2 недели.

— Мемориал несет в себе память о героизме работников авиационного завода, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Но нам нельзя вспоминать об этом только накануне 9 мая, важно, чтобы состояние объектов памяти ни в какое время не вызывало вопросов. Это часть нашей истории, которой мы гордимся, бережно передаем нашим детям и внукам. Вместе с жителями продолжим следить за качеством проводимых на данном объекте восстановительных работ. Уверена, это мотивирует подрядчика и представителей районной власти уделить памятнику самое пристальное внимание и сохранить память о погибших в годы войны саратовцах. А всем вместе нам надеяться на присвоение Саратову статуса «Город трудовой доблести», во имя подвига наших земляков, – подчеркнула Литневская.