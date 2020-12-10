В местной общественной приемной Партии «Единая Россия» Заводского района Саратова состоялся прием граждан по личным вопросам в формате телефонной линии, инициатором которого стала депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

В комплексном приеме совместно с парламентарием приняли участие адвокат Дмитрий Пакин.

В ходе приема были решены вопросы оказания адресной материальной помощи заявителям, попавшим в трудное материальное положение, вопросы благоустройства и ЖКХ, юридические вопросы по различным отраслям права и многие другие.

Множество вопросов касалось реализации программы капитального ремонта на территории Заводского района города Саратова. Юлия Литневская подробно рассказала обратившихся, что депутат Государственной Думы, лидер регионального отделения партии Николай Панков потребовал навести порядок в этой сфере, а значит появятся реальные механизмы исправления сложившейся ситуации, как это было ранее со многими другими волновавшими горожан проблемами.

Дмитрием Пакиным были даны разъяснения в рамках законодательства по вопросам оформления земельного участка и домовладения, а также по жилищно-бытовому конфликту с соседями, по пересчету уплаченных платежей.

Прием прошел в формате конференц-связи с заявителями. Жители Заводского района не только сообщали о проблемах, но и благодарили своего депутата. Так, Махабат Гаджиева обращалась по вопросу отсутствия холодного водоснабжения. Для решения вопроса Юлия Литневская позвонила в администрацию, и вопрос был решен незамедлительно. После решения проблемы Махабат Кадировна поблагодарила депутата за помощь.

Также к народному избраннику обратилась Валентина Львова с просьбой о помощи в восстановлении отопления в квартире. Депутат оперативно помогла с решением данного вопроса. Она искренне отблагодарила Юлию Литневскую за помощь.

-Неравнодушные жители — лучшие помощники в депутатской работе, — отметила, завершая приём Юлия Литневская.