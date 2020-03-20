В малом зале областного профобъединения руководители областных организаций профсоюзов во главе с председателем Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаилом Ткаченко обсудили основные предлагаемые конституционные изменения.

В мероприятии приняли участие депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская и заведующая кафедрой истории, философии, политологии и социологии Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Демидова.

Как отметил Михаил Ткаченко, предложения для закрепления в Основном законе страны являются актуальными для всего профсоюзного сообщества. Многие из них касаются социальной сферы. Прежде всего, это закрепление принципов справедливого пенсионного обеспечения и его обязательной ежегодной индексации, а также установление минимальной заработной платы на уровне не ниже прожиточного минимума.

— Предлагаемые конституционные поправки позволят защитить социальные права граждан. Конституция имеет высшую юридическую силу. И если в ней будут прописаны данные предложения, это будет движение вперед, — отметил Ткаченко. Он выразил уверенность, что 22 апреля жители нашей области, как и страны в целом, примут участие в голосовании и выразят свое отношение к поправкам к Конституции.

По словам участников совещания, члены профсоюзов в последнее время нередко обращаются в свои профсоюзные организации с просьбой разъяснить те или иные поправки. И в этой связи профсоюзам крайне важно донести до людей содержание изменений и разъяснить их смысл.

— Это очень важные поправки. Например, федеральный закон, на уровне которого сейчас закреплен размер минимальной оплаты труда, можно поменять в любой момент. В то время как норму, записанную в Конституции, законом изменить нельзя, — включилась в диалог Елена Демидова.

Цитируя Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, Юлия Литневская отметила, что обновленная Конституция – это вектор на ближайшие 50 лет.

— Все те социальные гарантии, которые могут быть закреплены в Основном законе, будут незыблемыми на ближайшую половину столетия, — сказала она.

— На совещании с руководителями отраслевых обкомов обсуждались не только организационные вопросы, но и такие проблемы, как та, что большинство не утруждает себя прочтением текста поправок, ограничиваясь сведениями из случайных источников. Между тем, многие социальные гарантии, на страже которых стоят профсоюзы, раньше имели декларативный характер, а в поправках наполняются конкретными нормами. Высшим приоритетом обозначена демография, защита семьи и детства. Помимо народосбережения, важнейший из постулатов — национализация элит. В 1993 году, когда принималась действующая Конституция, наша страна получала гуманитарную помощь от Запада. В поправках обозначена новая роль независимой России на мировой арене. Будут ли они приняты? Предстоит решить каждому из нас уже совсем скоро, – добавила на своей странице в «Инстаграм» litnevskaya.jm Литневская.