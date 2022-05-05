Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») провела очередной приём граждан. В дистанционном режиме она рассмотрела обращения, поступившие от жителей Заводского района, и приняла меры для их решения.

В приёмную обратился мужчина, проживающий по адресу Заречная, 27А. Его дом подлежит расселению, но пока люди переселены не в новые квартиры от государства, а во временное жильё. Юлия Литневская проконсультировалась в профильном министерстве и выяснила, что квартиры жильцам дома должны быть выданы уже в следующем году, так как программа расселения этого дома запланирована на 2023 год.

Ещё одна обратившаяся на приём заявительница рассказала, что 22 февраля на её счёт были наложены взыскания за неуплату коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов. 24 февраля женщина направила в адрес судебного участка письмо с целью обжалования судебного акта, на которое до сегодняшнего дня не получила ответа. По телефону ей было сообщено об отмене судебного решения, но взыскания, наложенные на банковские счета, сняты не были. Депутат направила запрос с целью решения проблемы заявительницы.

С вопросом о расселении в приёмную депутата обратилась женщина, проживающая на улице Прудная, её дом находится в аварийном состоянии. Юлия Литневская оперативно выяснила, что этот дом должен быть расселен в 2023-2024 году, и дала ответ заявительнице.

Отец многодетной семьи обратился к депутату для получения консультации об установке газового оборудования в частном доме по адресу 2-й Верхний Воробьевский проезд, 36. Юлия Литневская проконсультировала мужчину, рассказав о том, что депутатами принят закон, обеспечивающий возможность использовать на эти цели средства регионального материнского капитала.

Многодетная мать-одиночка, получившая новую квартиру от государства в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, обратилась к депутату с просьбой помочь в приобретении детской мебели в новый дом. Многодетной матери оказали материальную помощь.

Также Юлия Литневская откликнулась на проблему студента, родители которого умерли от коронавируса. При содействии заместителя директора РАНХиГС Владимира Чернышева депутат помогла студенту с переводом на бюджетную форму обучения.

«Сердечно благодарю ректора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктора Леонидовича Чепляева за внимательное отношение к студентам, их нуждам. Сразу же после моего обращения проблема молодого человека, потерявшего обоих родителей, стала решаться. Он очень благодарен за содействие и, уверена, будет хорошо учиться», – прокомментировала Юлия Литневская.