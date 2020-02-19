В Городском доме культуры национального творчества состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, но не все матери погибших в Афганистане военнослужащих смогли посетить данное мероприятие, в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Как отметил организатор акции, председатель Правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветеран боевых действий в Афганистане Равиль Насыров:

— Саратовская некоммерческая общественная региональная организация «Союз семей погибших военнослужащих» уже 20 лет активно помогает матерям, вдовам и детям, погибших защитников Отечества, занимается социальной защитой интересов членов их семей, их материальной и моральной поддержкой.

Представитель Саратовской региональная общественная организация «Союз семей погибших военнослужащих» Светлана Ерошина вошла в эту организацию после того, как в 2000 году ее сын погиб в Афганистане, и к ней пришли представители организации, чтобы помочь ей пережить эту страшную утрату, поддержали ее морально. И она так же решила помогать людям, пережившим аналогичную трагедию.

Все, кого в этот день посетили депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, Равиль Насыров и Светлана Ерошина выражали благодарность за подарки и внимание.

Каждая из пожилых женщин общалась с председателем Правления Саратовского городского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Равилем Насыровым как с сыном отметила в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская.