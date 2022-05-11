С Королевой Бранденбургских ворот встретилась региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская:

— Женщина, о которой знает весь мир (благодаря знаменитому снимку хроникера Великой Отечественной Евгения Халдея, на котором она запечатлена) проживает в селе Звонарёвка Марксовского района Саратовской области.

В городе Марксе установлен памятник военным регулировщицам, прототипом которого стала Королева Бранденбургских ворот. Юлия Литневская показала уже не покидающей стен своего дома Марии Филлиповне фотографии, на которых в эти дни горожане возлагают цветы к этому памятнику.

В свою очередь Мария Лиманская рассказала, что 7 мая ее поздравили с наступающим праздником школьники. Вместе с цветами ей было вручено «Письмо Победы». На специальном бланке учащиеся Звонарёвской школы написали слова благодарности за подвиг во имя жизни будущих поколений в свободной стране. Трогательные стихи, посвящённые Королеве Бранденбургских ворот и её портрет, выполненный юными художниками, сейчас выставлены на видном месте в доме ветерана.