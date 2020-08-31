У монумента Памяти павших бойцов спецназа в Саратове состоялось торжественно-памятное мероприятие, посвященное Дню подразделений специального назначения в структурах МВД.

Участие в нем приняли ветераны спецподразделений, представители Общественной палаты, депутатского корпуса, ветеранских организаций, входящих в общественное объединение «Братья по оружию», военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а так же организаторы памятной встречи – представители Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Руководитель «Боевого Братства» Сергей Авезниязов отметил, что в преддверии 41-й годовщины создания подразделений специального назначения внутренних войск МВД России собрались ветераны и действующие военнослужащие подразделений специального назначения, в настоящее время – Росгвардии, которые вспомнили своих погибших товарищей на полях сражений в годы службы в структурах специального назначения. Всех их объединяет организация ветеранов «Боевое Братство».

Настоятель Храма Святого благоверного Князя Александра Невского иерей Владимир Новиков провел литию по погибшим в ходе боевых действий. В завершении мероприятия все собравшиеся возложили цветы к памятнику.

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская в своем инстаграм-аккаунте @litnevskaya.jm поделилась впечатлениями о торжественно-памятной акции.

— В истории спецназа внутренних войск много ярких страниц, наполненных примерами мужества, стойкости и самопожертвования. Спецназовцы — люди особой закалки, особого характера. Пусть мир всегда будет незыблемым, пусть все, чьё призвание – защищать, служат примером доблести и благородства, – пожелала депутат.