Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») приняла участие в рабочем совещании на базе Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.

На совещании обсуждался проект закона «О правовом информировании и правовом просвещении населения Саратовской области», внесенный Юлией Литневской.

Законопроект направлен на повышение уровня правовой культуры населения региона, включая уровень правовой осведомленности и юридической грамотности, а также на формирование в общественном сознании идеи добросовестного исполнения и соблюдения правовых норм.

В ходе обсуждения руководитель Управления Максим Александрович Колесников выразил поддержку концепции законопроекта, разработанной с учетом рекомендаций возглавляемого им ведомства.

—Совершенно очевидно, что построение системы юридической помощи неразрывно связано с правовым просвещением. Повышение правовой грамотности невозможно без участия и поддержки со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также профессионального сообщества. Кстати, ключевую роль в правовом просвещении могут сыграть такие организации, как образовательные учреждения, адвокатское сообщество, НКО в тесной взаимосвязи с надзорными органами. Об актуальности правового просвещения говорит и курс государства на цифровизацию всех сфер жизни. Кроме того, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров выступил перед депутатами Саратовской областной Думы, отметив необходимость повышения эффективности работы по правовому просвещению, прежде всего в среде молодежи.

Особенностью исполнения предлагаемого законопроекта станет внедрение автоматизированных систем поиска и распространения правовой информации. Также на сайтах региональных и муниципальных органов власти предлагается реализовать проект по разъяснению региональных законов социальной значимости, который позволит после принятия решений оперативно рассказывать избирателям суть законов, – прокомментировала Литневская.

Подводя итоги, участниками обсуждения было принято решение о совместной доработке законодательной инициативы.