В этому году в целях защиты от коронавируса традиционные школьные линейки в Саратовской области не проводят, мероприятия проходят в аудио и видеорежимах, в учебных классах.

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская в дистанционном режиме поздравила учащихся саратовского лицея гуманитарных наук и провела для них Урок мужества в честь 75-летия Победы. Такие мероприятия, равно как и всероссийские уроки «Помнить – значит знать», стали особенностью начала этого учебного года.

Депутат обсудила с ребятами подвиги земляков: Виктора Талалихина, Василия Клочкова, Ивана Панфилова, ответила на вопросы школьников.

Школьники запланировали посетить и построенный при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина мемориал в энгельсской Лётке, где Марина Раскова формировала свои знаменитые женские подразделения, и другие достопримечательности Саратовской области, хранящие историческую память о Великой Отечественной войне.

Юлия Литневская также рассказала об акции «Диктант Победы», которую партия «Единая Россия» проведет 3 сентября в 15:00, и призвала ребят присоединиться к участию в ней.