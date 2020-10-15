Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская провела рейд по школам своего избирательного округа с целью проверки организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

Вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием на постоянном контролем депутатов фракции «Единая Россия». Юлия Литневская пообщалась с педагогическим коллективом и школьниками по поводу качества бесплатного горячего питания и проблемных вопросов, решенных при содействии депутата.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года все школьники младших классов без исключения обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Инициатором данного закона выступал наш земляк, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Родители школьников самым положительным образом отзываются о данном нововведении, и директор МОУ ООШ №90, которая является мамой ребёнка 2013 года рождения, сказала, что и сама с огромной благодарностью оценила эту инициативу, а для множества семей это – прекрасное подспорье. Также директор выразила благодарность депутату за помощь в установке окон.

— Если раньше опасались простудных заболеваний, так как школе 61 год, то сейчас стало комфортно. Раньше старые окна в коридорах мы не могли даже открыть, чтобы помыть, — отметила она.

Депутат прошла в классы, где заменили окна, и услышала слова благодарности: школьники сказали, что в классах стало светлее и уютнее.

В каждой из школ, в которых побывала депутат, очень много проблем решено за счет помощи, поступившей к началу года во все школы города по инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Напомним, каждая саратовская школа получила по 550 тысяч рублей, что позволило обеспечить безопасность детей в сложный период распространения коронавирусной инфекции без вложений со стороны родителей. В МОУ ООШ №90 на эти средства в каждом классе были установлены рециркуляторы и куплены бесконтактные термометры.

В МОУ Гимназии № 58 часть средств пошла на установку современных раковин, дозаторов для жидкого мыла и антисептического средства, новые, современные сушилки для рук на входе в столовую. Директор учебного заведения поблагодарила Юлию Литневскую за помощь в замене окон в коридорах.

Ранее гимназия получила представление от Роспотребнадзора, а помощь депутата позволила отчитаться перед надзорным ведомством и теперь можно не опасаться новых санкций.

Впечатлениями, полученными в ходе рейда, Юлия Литневская поделилась в своем инстаграм-аккаунте @litnevskaya.jm.