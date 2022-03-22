Депутат областной думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») совместно с фондом «Столица милосердия» навестила многодетную семью Браилкиных из Заводского района Саратова.

Парламентарий поздравила их дочь Соню с днём рождения — девочке исполнилось 9 лет. Юлия Литневская привезла полезные для школьницы подарки, от себя и от благотворительного фонда «Столица милосердия», а также поблагодарила родителей пятерых замечательных детей — Анне и Роману Браилкиным.

«Восхищаюсь вами и вашими детьми. Вы такие чудесные, что мне бы хотелось, чтобы с вашей семьи брали пример. Конечно, воспитывать малышей всегда большой труд, но и самое большое счастье», — сказала Литневская.

Соня – самая старшая дочь в дружной семье Браилкиных, растет помощницей, а самому младшему ребенку, Василисе – всего два месяца. В планах у дружной семьи — завершить ремонт в большом просторном доме и заняться огородом, чтобы выращивать для детей ягоды и овощи.

«Очень приятно, что в день рождения Сонечки наш депутат Юлия Литневская приехала с подарками не только для нашей именинницы, она постаралась порадовать и других детей. Они с самого утра ждали гостью. Согласитесь, здорово, когда депутат готов не только решать проблемы избирателей, но и разделить радостные моменты их жизни», — поделилась впечатлениями от визита парламентария многодетная мама.